Brescia: Grandebrixia, il teatro Grande al teatro romano

In occasione dell’anno di Capitale italiana della Cultura e in linea con l’impegno che da anni la Fondazione del Teatro Grande di Brescia dedica alla riscoperta e valorizzazione dei luoghi del patrimonio storico-artistico della città, si aggiunge alla programmazione 2023 il progetto Grandebrixia, la rassegna che da luglio a settembre si collocherà nel magnifico contesto di Brixia. Parco archeologico di Brescia romana.



Estensione degli appuntamenti già previsti al Teatro Romano negli anni passati, questo ampliato progetto coinvolgerà cittadini e turisti in serate questa volta più che mai eterogenee, che vedranno protagonisti concerti, recital e reading.



Il Teatro romano e il Capitolium saranno infatti palcoscenici d’eccellenza per 12 appuntamenti con artisti emblematici del panorama culturale nazionale e internazionale che intesseranno un affascinante viaggio dove il binomio musica e parola sarà spesso al centro.



I biglietti sono in vendita da martedì 20 giugno presso la Biglietteria del Teatro Grande. Solo in Biglietteria sarà disponibile una speciale riduzione sul prezzo all’acquisto di 5 spettacoli della rassegna.