Brescia: "Arte e intelligenza artificiale" al MO.CA

Sabato 27 gennaio, nella sala Danze del MO.CA – centro per le nuove culture in via Moretto 78, doppio appuntamento sul tema “Arte e Intelligenza artificiale: quando la creatività umana incontra l'innovazione tecnologica” con la presenza dell’artista Giuseppe Ragazzini e la sua poliedrica tecnica di animazione visiva.

Alle 10.30 è in calendario la conferenza in cui Ragazzini presenterà l’utilizzo dell'intelligenza artificiale nella sua pratica artistica.

Alle 15 quanto esposto nella mattinata verrà messo in pratica nel workshop, a iscrizione obbligatoria, dove sarà possibile creare storie animate utilizzando differenti applicazioni di Intelligenza Artificiale, quali ChatGPT, per poi animarle con la tecnica dello stop motion o con software professionali, come Moho Pro.

Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria per il workshop.