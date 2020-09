Brescia: "Diabou N’dao fiabe africane" in Broletto

Martedì 1 settembre, alle 21 nel cortile di Palazzo Broletto, e in caso di pioggia al Teatro Idra nella sede del Mo.Ca in via Moretto 78, nuovo appuntamento con la programmazione di “Costellazioni, TeatroDanzaArtiperformative in scena”, rassegna di teatro progettata e condivisa da artiste e artisti bresciani nel tempo del lockdown e inserita nel palinsesto di Brescia d’estate – Emozioni dal vivo”, il calendario di eventi estivi del Comune di Brescia.

Verrà proposto Diabou N’dao fiabe africane, spettacolo di narrazione e ombre per bambini dai 3 ai 10 anni, di e con Anna Teotti, formatrice teatrale, animatrice in Psicofonia, con la regia di Sergio Maschera e animazione e luci di Nicola Ciccone.

IL pubblico verrà accolto su un tappeto accoglie il pubblico, i cui colori ci rimandano alle terre africane. Dietro un telo dietro nasceranno in ombra i personaggi delle storie: tamburi che suonando daranno vita a un piccolo villaggio, nel quale Diabou n’Dao la bambina temeraria che incontrerà vari animali: sfiderà il leone faccia a faccia; troverà Maleing, l’ippopotamo che gioca con bambini e bambine; Mariama, la bella fanciulla che si innamora di un giovane guerriero che in realtà è il pitone boa; Bouki, la iena che vuole diventare erbivora.

Ingresso: 5 €. Apertura biglietteria: ore 20.15. Informazioni: segreteria@residenzaidra.it

Prevendite: Residenza Idra, presso Mo.Ca, via Moretto 78, Brescia, orari d’ufficio

Lo spettacolo verrà presentato nel rispetto delle norme sanitarie in vigore a salvaguardia del pubblico, degli artisti e di chi lavora in palcoscenico. Si rendono quindi necessari il distanziamento, l’uso delle mascherine all’entrata e all’uscita, la misurazione della temperatura e la sanificazione delle mani.