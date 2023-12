Brescia: spettacolo di elettroluminescenza “E.L squad”

Il Gran Teatro Morato di Brescia ospiterà l’incredibile spettacolo di elettroluminescenza “E.L Squad” in scena il prossimo 21 gennaio 2024 alle ore 16:30. Ideato dal celebre coreografo giapponese Yokoi, si tratta di uno show originale dove ballerini si muovono nell’oscurità totale ricoperti di fili illuminati, disegnano nel buio meravigliose performance. Lo spettacolo porterà lo spettatore in un mondo parallelo attraverso la musica e la danza offrendo un’esperienza unica e coinvolgente.



Biglietti già in prevendita sui circuiti Ticketmaster e Ticketone con i seguenti prezzi: Poltrona 1° livello (29+dp- ridotto 7-10 anni 20€+dp), 2° platea 39€+ dp, 1° platea 49€+dp.



E.L Squad è un progetto di danza fondato nel 2012 da Yokoi, uno dei più importanti ballerini e coreografi giapponesi. Il gruppo è diventato internazionalmente famoso grazie alle sue eccezionali performance di hip hop elettronico che utilizza la tecnologia dell’elettroluminescenza per creare uno spettacolo di luci e ombre. I ballerini si muovono nell’oscurità totale ricoperti di fili elettroluminescenti ed eseguono numeri sfavillanti su una musica ritmica tanto accattivante quanto varia. EL Squad si esibisce in tour in tutto il mondo con un grande successo e rappresenta il Giappone con orgoglio. Il loro spettacolo “Lights in the dark” racconta la storia di un personaggio che si è perso in un mondo parallelo e si trova catapultato in un’avventura straordinaria, popolata da personaggi stilizzati, che svelano le sfaccettature più luminose e le fratture più oscure delle loro personalità. Le impressionanti performance fisiche dei ballerini, immersi in un’atmosfera surreale, suscitano sensazioni straordinarie, tanto da piacere ai fan dei manga, dell’hip hop, agli amanti della danza contemporanea. EL Squad è uno dei progetti di punta di Yokoi, che è diventato un punto di riferimento globale nella scena hip hop con il suo gruppo di danza Wrecking Crew Orchestra.