Brescia: delivery of commitment

Più che una pezzo di danza un grido accorato per tutti quei lavoratori sottopagati, sfruttati e privati di dignità. Il progetto nasce a seguito delle manifestazioni che ci sono state nelle diverse città d’Italia: Milano, Torino, Bologna, Roma dopo l’entrata in vigore del Nuovo Contratto Nazionale, che ha portato all’inasprimento delle condizioni di lavoro dei rider.



Nonostante abbiano assunto un ruolo fondamentale per la popolazione di tutte le città d’Italia durante il periodo di pandemia, dei rider spesso non si conoscono né la storia né le condizioni di vita e di lavoro. Il materiale coreografico prodotto nasce dall’esplorazione delle caratteristiche materiali e cinetiche di alcune camere d’aria di bicicletta da parte delle performer. Questa ricerca ha portato alla scrittura di partiture di movimento, che sono andate a costituire i nuclei dello spettacolo “Delivery of commitment”.



La creazione di danza “Delivery of commitment” indaga un tema di attualità e avvicina il pubblico ai diversi aspetti che costituiscono la vita dei rider, aprendo strade immaginifiche e al contempo numerosi interrogativi intorno al tema del lavoro e alla realtà in cui viviamo.





