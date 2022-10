Brescia: workshop e lezioni di danza contemporanea indiana

Brescia ospiterà una coreografa indiana di Bangalore, di fama internazionale, per delle lezioni settimanali e un workshop intensivo il weekend. Le tre lezioni si basano sulla tecnica Bharatanatyam, l’arte marziale Kalarippayattu, e sulla speciale tecnica di danza contemporanea dell’Accademia Attakkalari di Bangalore. Sono pensate per studenti di danza di livello principiante e intermedio, che sono interessanti e incuriositi da questa tecnica.



Il Workshop di tecnica Bharatanatyam, l’arte marziale Kalarippayattu e la tecnica contemporanea dell’Attakkalari Dance Centre. Il workshop inizierà con un warm-up della respirazione, movimenti cardiovascolari e allungamenti legati allo yoga. A tutto questo seguire una introduzione all’arte marziale Kalarippayattu e della danza classica Bharatanatyam, portando l’attenzione alla concezione del corpo e ai principi di movimento di queste discipline. I partecipanti saranno guidati attraverso la tecnica di movimento dell’Attakalari, una tecnica unica, contemporanea, inspirata dalle discipline indiane. La giornata culminerà in un rilassamento e defaticamento finale.



Coreografa di fama internazionale, Hemabharathy Palani è una dei talenti più promettenti della danza contemporanea in India. Conosciuta per la sua fluidità e musicalità, Hema è una coreografa intuitiva e una performer assolutamente dinamica.



Questa grazia e ricchezza le deriva dal suo training, presso l’Attakalari Centre for Movement Arts di Bangalore, con la danza classica indiana Kuchipudi e Bharatanatyam, la danza classica, lo Yoga, la danza contemporanea e la Capoeira.