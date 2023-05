Brescia: spettacolo teatrale "cosmosi"

"Cosmosi" è uno spettacolo di teatro in tre atti della compagnia Dadi Truccati, nato da un progetto che fa dell'aleatorietà il suo nucleo più profondo. Un esperimento casuale - ma non troppo - a sei mani, con un cast di sette attori e attrici a calcare la scena.

Nell'arco di circa cento minuti (intervalli compresi) metteremo in scena tre storie diverse per genere e tematiche, facendole collidere nel grande gioco contaminatorio del teatro. L'ingresso è ad offerta libera. È possibile prenotare gratuitamente dal sito: https://buytickets.at/daditruccati/916263



In scena: Viola Bordet, Luca Cavicchioli, Matteo Giorgi, Paola Martire, Silvia Pace, Gaia Stellacci, Francesca Valenti. Regia di: Michele Dusi, Matteo Paolini, Raffaele Superti.