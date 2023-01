Brescia: spettacolo "Casanova oper pop" al Gran teatro Morato

"Casanova Opera Pop" è il kolossal di teatro musicale composto da Red Canzian in arrivo al Gran Teatro Morato di Brescia il prossimo 5 marzo 2023 (ore 21:15).



Uno straordinario spettacolo, tratto dal best-seller di Matteo Strukul “Giacomo Casanova - la sonata dei cuori infranti”, romanzo di ambientazione storica tradotto in oltre 10 lingue, Casanova Opera Pop è una nuova opera concepita, composta e prodotta da Red Canzian, uno spettacolo maestoso che già nel corso del breve tour di anteprima fra gennaio e marzo 2022 in 6 settimane ha conquistato il cuore di oltre 30.000 spettatori.



Rispetto alle anteprime la messa in scena è leggermente ma palesemente rivista. Lo spettacolo ha infatti potuto godere di una minuziosa e proficua messa a punto, fatta dal team italiano che ne ha curato il concept fin dal primo momento, insieme a un nome sostanzioso come quello di Nick Grace, produttore e distributore di tutti i più grandi successi internazionali (Mamma Mia!, Cats, Blue Man Group, Walking With Dinosaurs, Tina e decine di altri). Il guru riconosciuto del teatro musicale mondiale, assistendo alle anteprime dello spettacolo nei mesi scorsi insieme al suo direttore creativo Anthony Van Laast (Sister Act, Mama Mia!, Tina-The Tina Turner Musical sono alcune fra le tante produzioni che gli sono valse nomination e Awards) e alla regista associata Carolien Canters (Cats), per la prima volta si è interessato a un musical di fabbricazione 100% italiana e ha deciso di lavorare con Red e i suoi collaboratori per renderlo ancora più appassionante e dotarlo di quell’apertura internazionale che lo stesso Canzian ha immaginato fin dal primo istante.



