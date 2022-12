Brescia: Carolina in "un Natale favoloso… a teatro"

Carolina Benvenga, l’attrice e conduttrice Tv amata da tutti i bimbi ed i ragazzi italiani, arriva per la prima volta al teatro Morato di Brescia con il suo spettacolo "un Natale favoloso" .

Lo show racchiude tutti i più grandi successi della youtuber in uno show musicale che trasporteranno grandi e piccini in una storia a tema natalizio. Carolina, insieme ai suoi amici elfi, dovranno salvare il giorno più bello dell’anno da un codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo.



Nello spettacolo, diretto da Morena D’Onofrio insieme a Carolina Benvegna, la protagonista ballerà e canterà in compagnia dell’elfo Pymbor e di Bèlmir che coinvolgeranno il pubblico in sala in una caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua amata renna Rudolph.