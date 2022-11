Brescia: Giorgio Panariello show a Capodanno

Il 31 dicembre Giorno Panariello sarà protagonista di Panariello a Capodanno un evento speciale al Gran Teatro Morato di Brescia per festeggiare insieme al pubblico la fine del 2022, tra risate, divertimento e momenti di riflessione.



Lo spettacolo inizierà alle ore 22.35 circa e proseguirà fino a dopo la mezzanotte con countdown dal palco e tradizionale brindisi di mezzanotte insieme al pubblico presente in sala.



I biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster. Biglietti con prezzi a partire da 46,95€+dp (poltrona 2° livello) fino a 62,60€+d.p. (poltronissima).



Giorgio Panariello è un attore, showman, comico conduttore televisivo e regista che non ha certo bisogno di presentazioni. E’ stato anche direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo nel 2006. Versiliese d'adozione sono celebri le sue interpretazioni di Renato Zero e Flavio Briatore. Attualmente è in tour con lo spettacolo “LA FAVOLA MIA”, che sta portando Panariello ad esibirsi nei teatri di tutta Italia. Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: sono questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 30 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.