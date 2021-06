Brescia: Calma Musa Immortale

Calma Musa Immortale è il progetto realizzato dal Centro Teatrale Bresciano in sinergia con Fondazione Brescia Musei in occasione del grande piano di restauro e riallestimento della Vittoria Alata alla città di Brescia.

Uno spettacolo teatrale itinerante che dal Museo di Santa Giulia (via Piamarta, 4) accompagna il pubblico attraverso Brixia. Parco archeologico di Brescia Romana fino ad arrivare alla cella in cui è custodita la Vittoria Alata, tappa organica al percorso teatrale.

Un viaggio nel tempo emozionante nel cuore di uno dei luoghi fondamentali della storia della nostra città. Ideato e diretto da Fausto Cabra, attore e regista bresciano impegnato con successo sulla scena nazionale ed europea, lo spettacolo è scritto da Marco Archetti in collaborazione con Silvia Quarantini e vede l’interpretazione di Anna Gualdo, Alfonso De Vreese, Alberto Onofrietti, Pablo Ezequiel Rizzo, Filippo Porro e Isacco Venturini.

Un viaggio appassionante per provare ad attraversare insieme le vicende del nostro passato, ripercorrendo i ricordi, gli ideali e le storie degli uomini e delle donne che ci hanno preceduto e che, come noi la contempliamo oggi, hanno ammirato la Calma Musa nel corso dei secoli.

Dal momento che i posti disponibili sono limitati, è possibile (e consigliabile) l’acquisto in prevendita. Orari e giorni di spettacolo: 18, 19, 20, 24, 26 e 27 giugno 2021. Ogni giorno sono disponibili sei recite con orario d’inizio: 19.00 - 19.45 - 20.30 - 21.15 - 22.00 - 22.45.

Biglietti: Intero euro 15; Ridotto euro 10 riservato a giovani sotto i 26 anni di età e per la replica delle ore 22.45

- online su vivaticket e in tutti i punti vendita del circuito;

- presso Biglietteria di Santa Giulia (Auditorium di Santa Giulia, via Piamarta 4 – Brescia) solo nei giorni di spettacolo a partire dalle ore 18.00, sarà attiva esclusivamente la vendita dei biglietti dello spettacolo in programma per la sera stessa

