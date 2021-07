Brescia, Barfly: laboratorio "Fotosintesi per passaggi di luce"

Barfly, il “Teatro fuori luogo”, propone domenica 4 luglio alle 20.30 alle 22.30 il laboratorio open space “Fotosintesi per passaggi di luce” al Parco La Rosa Blu in via Nullo.



L’iniziativa è a cura del Teatro delle Bambole. Si tratta di un seminario di conoscenza al “Nuovo Metodo di Approccio all’Arte Drammatica”, tale “sistema” è un movimento che tende a stimolare un dialogo tra suono e corpo, attraverso dinamiche di relazione, dove il suono è l’elemento di base che tocca il patrimonio poetico che dimora in ciascuno di noi. Sarà necessario disporre di abiti comodi, taccuino/quaderno e una penna per scrivere.





L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo info@teatro19.com oppure telefonando al numero 3358007161.

