Brescia: balletto "Il canto dei cigni"

La coreografia e la regia di Fabrizio Monteverde reinventa il più famoso dei balletti di repertorio ispirandosi alla novella di Anton ?echov, “Il canto del Cigno” . A otto anni dal suo debutto nel 2014, il Balletto di Roma propone il riallestimento di uno tra i più apprezzati successi, la nuova versione di un classico d’eccezione "Il Lago dei Cigni, ovvero “Il Canto”, firmato da Fabrizio Monteverde.

Riconosciuto come uno dei più rappresentativi e stimati coreografi contemporanei italiani, Monteverde reinventa il più famoso dei balletti di repertorio su musica di P. I. ?ajkovskij, garantendo quell’originalità coreografica e registica unica che da sempre ne caratterizza le creazioni e il successo.

Attraverso la sovrapposizione con la novella di Anton ?echov, “Il canto del Cigno”, quella che era una favola senza lieto fine in cui i due amanti, Siegfrid e Odette, pagano con la vita la passione che li lega, diventa la parabola di danzatori stanchi di un’immaginaria compagnia decaduta che si aggrappano al ricordo sofferto di un’arte che travolge la vita. Condannata a una perenne metamorfosi, Odette/Odile è buona e crudele, amante fedele e rivale beffarda.

La incarnano in scena Roberta De Simone nel ruolo del Cigno Bianco e Carola Puddu in quello del Cigno Nero, che insieme danzano la metafora di un’arte che non conosce traguardo, un viaggio tormentato d’amore, tradimento, prigionia e liberazione.