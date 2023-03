Brescia: "Alice nel paese delle meraviglie" al teatro Colonna

Dopo il grande successo degli spettacoli “Rapunzel e il raperonzolo magico” e “L’isola che non c’è” che negli scorsi anni hanno raccolto un grande consenso di pubblico, formato da grandi e piccini, quest’anno la Compagnia Teatrale I Soliti Ignoti è lieta di invitarvi Sabato 1 Aprile alle ore 20.30 e Domenica 2 Aprile alle ore 16.00 presso il Teatro Cinema Colonna di Brescia, via Chiusure 79/C, per la prima della nuova favola musicale “Alice nel Paese delle Meraviglie”.



Questo spettacolo offrirà a bambini e adulti la possibilità di seguire l’incredibile viaggio di una bambina che dovrà perdersi per ritrovare la vera se stessa. Una favola che valorizza con la propria storia la forza inarrestabile della fantasia e insegna a scoprire come ognuno di noi è speciale.



Uno spettacolo che vuole incantare con musiche, balletti e canzoni il pubblico, come solo il teatro dal vivo sa fare.