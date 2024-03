Botticino: "Perché non canti più", concerto spettacolo di Syria

Il 22 marzo alle ore 21:00, per il terzo appuntamento della Stagione 2024 del Teatro Centro Lucia di Botticino, sarà in scena Syria con lo spettacolo Perchè non canti più.



La grande passione per la musica e per il teatro porta Syria a “cucire su di sé” uno spettacolo emozionante, tributo all’arte di Gabriella Ferri, icona artista della Roma popolare. Una performance interpretata in modo intenso e mai retorico da Cecilia Syria Cipressi e diretta da Pino Strabioli con la supervisione di Seva, figlio di Gabriella.



Tutto nasce da un incontro tra Syria e Strabioli: Pino conserva da anni una valigia rossa, regalatagli dalla famiglia di Gabriella, che contiene tutti gli scritti raccolti negli anni dalla cantante. Dall’apertura di questa valigia i due riscoprono l’amore che li accomuna per l’artista e decidono di restituirle suono e voce.



Questo spettacolo dà vita a canzoni, poesie, racconti che porteranno alla memoria la donna straordinaria che, tra successi e tormenti, fu Gabriella Ferri.



Per info e prenotazioni 334 6374447 (anche WhatsApp)