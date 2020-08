Botticino: spettacolo di improvvisazione teatrale

Venerdì 28 agosto alle ore 21.00 presso il parco retrostante il Teatro Centro Lucia di Botticino (BS) si terrà una Jam Session di Improvvisazione Teatrale. La suggestiva location all'aperto del teatro ospiterà gli attori professionisti della Compagnia Nazionale d'Improvvisazione per dar vita ad uno spettacolo improvvisato dove tutto sarà possibile grazie all'interazione e al coinvolgimento del pubblico.

Un breve input iniziale dato dagli spettatori sarà sufficiente per innescare un vortice di comicità, poesia, immagini e canzoni, il tutto racchiuso nell'arte dell'improvvisazione. Basta dare agli attori una qualsiasi idea, una frase, un tema, il nome di una donna o semplicemente il nome di un oggetto e loro partiranno all'istante per un viaggio ai confini della fantasia, trasformando la più banale proposta nel più incredibile ed ironico capolavoro!

Potrà apparire in un batter d'occhi il mondo di Shakespeare, Pirandello, Sofocle oppure un'opera lirica, un musical, la sceneggiata napoletana i pupi siciliani e ancora una soap opera, un fotoromanzo e addirittura i cartoni giapponesi. E se qualcuno vorrà dedicare una serenata alla propria fidanzata o vedere raccontata la propria storia d'amore in stile Quentin Tarantino, gli attori saranno disponibili anche a questo!



Lo spettacolo è gratuito con obbligo di prenotazione. Info e prenotazioni: info@centrolucia.it oppure 340 3913752. In caso di pioggia l'evento si terrà all'interno del teatro.