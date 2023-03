Botticino: rassegna "El bèl del dialèt a teàter"

€ 10,00 intero - € 8,00 ridotto residenti a Botticino - over 65 - under 13

In programma ad aprile 2023 tre appuntamenti con le commedie dialettali da non perdere al Teatro Centro Lucia. Risate, divertimento e spensieratezza nella lingua che più piace ai bresciani: il loro dialetto. Dopo il successo della prima edizione, il Teatro Centro Lucia in collaborazione con il Comune di Botticino, ripropone a partire da metà aprile la rassegna di commedie dialettali “El bèl del dialèt...a teàter”.



La rassegna sarà composta da tre appuntamenti con il seguente programma:

Sabato 15 aprile 2023 alle ore 21:00 aprirà la rassegna la Compagnia Rapocèldone Teatro di Carpenedolo (BS) con la commedia scritta da Camillo Vittici “3 mogli per 1 marito” per la regia di Severino Boschetti. Due gemelli, Sergio e Giulio, identici in tutto -stessa andatura, stessa voce, stessa calligrafia- partono insieme per un viaggio in aereo che si rivela una tragedia: l’aereo precipita con conseguenze disastrose. Fortunatamente ci sono alcuni superstiti, due dei quali sono proprio Sergio e Giulio, colti però entrambi da amnesia. Quali possono essere le conseguenze di un’amnesia per due persone identiche e per le proprie consorti? Saranno i protagonisti di questa divertente commedia a svelarcelo!

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 22 aprile 2023 alle ore 21:00 e sarà la compagnia botticinese La Combriccola di Botticino a presentare la commedia scritta e diretta da Giorgio Maghella “Nina, l’è mai finida!” Nina, pensionata e casalinga paziente, si trova a confrontarsi con le modernità del XXI secolo e a destreggiarsi, con risultati spesso tragicomici, tra figli, nipoti e un marito piuttosto burbero e insensibile. A complicare il tutto, la presenza ossessiva e indiscreta della vicina Berta, sempre pronta a ficcanasare nelle faccende di Nina e famiglia.

A chiudere la rassegna sabato 29 aprile 2023 alle ore 21:00 sarà la Compagnia Cafè di Piöcc di Montichiari (BS) con la commedia “Ogne come la sape stada” di Camillo Vittici per la regia di Manuela Danieli. Una esilarante parodia dei voli low cost raccontata in dialetto bresciano vede protagoniste tre coppie che si trovano ad affrontare un rocambolesco volo aereo, accompagnate da una hostess e da un comandante “sopra le righe”. Di particolare effetto sarà anche la scenografia che invoglierà il pubblico ad allacciare le cinture di sicurezza per un viaggio all’insegna del divertimento!



Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito web www.centrolucia.it oppure seguire i canali social. Per prenotazioni: Chiamare o inviare messaggio su WhatsApp al 340 3913752.