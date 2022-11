Botticino: Mi amerò lo stesso, monologo di Paola Turci

Il terzo appuntamento per la Stagione 2022/2023 al Teatro Centro Lucia di Botticino è con Paola Turci, che sabato 17 dicembre 2022 alle ore 21:00 porterà in scena il suo monologo “Mi amerò lo stesso”: uno spettacolo che racconta la vita di una donna in cui è facile identificarsi, con i suoi desideri, le sue debolezze, i ricordi e le speranze per il futuro.



“Mi amerò lo stesso”, per la regia di Paolo Civati, si presenta come un monologo che a tratti potrebbe essere un dialogo, poiché Paola si racconta ma talvolta presta la sua voce alle persone che ha incontrato nella vita, a coloro che le hanno lasciato qualcosa di importante, persone che le sono state da sempre vicine ma anche protagonisti di un solo momento.

A fare da trait d’union a questi racconti saranno le canzoni che hanno tracciato la colonna sonora della vita della famosa cantante.



Paola Turci, autrice del monologo in collaborazione con Alessandra Scotti, si metterà a nudo portando sul palco uno dei più grandi insegnamenti che la vita le ha regalato: “qualunque cosa accada, mi amerò lo stesso”.



Paola Turci esordisce come cantante a metà degli anni ’80, e dopo alcuni riconoscimenti importanti ricevuti già nei primi anni della sua carriera, viene pubblicato il suo primo disco “Ragazza sola, ragazza blu”. A consolidare il suo successo è il brano “Bambini” che la porta a vincere l’edizione di Sanremo 1989 nella categoria Emergenti.

Nel 1993 un grave incidente automobilistico segna la vita della cantante, che nonostante tutto, nel giro di poche settimane riprende in mano le redini della sua carriera e continua a scrivere e interpretare brani di grande successo: tra gli altri, in questi anni vengono pubblicati gli album “Ragazze”, “Una sgommata e via”, “Oltre le nuvole”, “Questa parte di mondo”, “Attraversami il cuore”; fino ad arrivare ai giorni nostri con all’attivo quindici album registrati in studio, un album dal vivo e due raccolte.

Nel 2018 partecipa alla diciassettesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi” come insegnante e membro della commissione di canto. Nel 2009 scrive il romanzo “Con te accanto” e nel 2014 viene pubblicato il suo romanzo autobiografico “Mi amerò lo stesso”.



Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito web www.centrolucia.it oppure seguire i canali social:

Facebook: Teatro Centrolucia

Instagram: teatrocentrolucia



Per prenotazioni: chiamare il 340 3913752 (anche WhatsApp)



Costo biglietti: € 20,00 intero - € 18,00 ridotto (residenti a Botticino, under 13 e over 65)