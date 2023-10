Botticino: Le donne baciano meglio, monologo di Barbara Moselli

Monologo di e con Barbara Moselli. Regia di Marco Taddei. Una produzione: teatro della Tosse e NIM – Neuroni in movimento. Con il patrocinio del Comune di Botticino. Vieni a teatro e sostieni “Casa dolce casa”, un progetto della Cooperativa sociale La Vela, per comunità più accoglienti, aperte e giuste. Il biglietto per partecipare allo spettacolo corrisponde a una donazione minima di 15 euro.