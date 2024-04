Botticino: keep calm and Pota

€ 10,00 intero - € 8,00 ridotto residenti a Botticino - over 65 - under 13

Prezzo € 10,00 intero - € 8,00 ridotto residenti a Botticino - over 65 - under 13

Dopo il successo delle scorse edizioni della rassegna “El bèl del dialèt a teàter”. Sabato 6 aprile alle ore 21:00, andrà in scena al Teatro Centro Lucia la commedia dialettale Keep calm and pota, presentata dalla Compagnia Cafè di Piöcc di Montichiari. La commedia, diretta da Manuela Danieli, è una traduzione con adattamento dell’opera “La verità di Freud” di Stefania De Ruvo.



Un mondo che va sempre di fretta, dove siamo tutti “frullati” alla ricerca del “di” e del “cosa”: ansia, paura, insicurezza fanno ormai parte della vita quotidiana di tutti, come anche della vita di Nadia, protagonista di questa storia, che tra legami familiari, lavoro, e impegni quotidiani cerca di trovare il suo più intimo essere, lasciando però un po' di spazio all’amore che alla fine è ciò che realmente dà senso alla vita.



Gallery







Una storia spassosa e divertente che scaturirà riflessioni inaspettate. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito web www.centrolucia.it oppure seguire i canali social: Facebook: Teatro Centrolucia. Instagram: teatrocentrolucia. Costo biglietti: € 10,00 intero - € 8,00 ridotto (residenti a Botticino, under 13 e over 65)