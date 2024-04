Botticino: Giacomo Ferrara in "Diario di un pazzo"

Prima Nazionale per Giacomo Ferrara: sarà in scena al Teatro Centro Lucia sabato 20 aprile alle ore 21:00 per presentare il suo nuovo spettacolo Diario di un pazzo.



Diario di un pazzo, liberamente ispirato all’omonimo racconto di Nikolaj Vasìlevic Gogol, per la regia di Alessandro Prete, è uno spettacolo che vede come protagonista Aksentij Ivanovic Prospiscin, un ragazzo che confonde le immagini della sua mente con la realtà che lo circonda: chiunque egli voglia essere lo diventerà e in qualunque luogo voglia trovarsi ci si troverà.



Aksentii ci accompagnerà attraverso il suo diario in un viaggio nella mente di un uomo, nelle sue paure, nei suoi desideri più profondi; un viaggio all’interno della propria anima in cui si cercherà volutamente di non fare entrare le distorsioni e le perversioni di una umanità troppo egocentrica e corrotta, dove la supremazia di un uomo lede la liberà di un altro.

Un finale toccante riporterà lo spettatore alla cruda normalità.



La regia di Alessandro Prete sarà volutamente distopica, non soltanto per confondere lo spettatore dando un effetto sensazionalistico, ma anche per ispirare quest’ultimo a un gioco di fantasia e convincersi che le manipolazioni della nostra società non devono contare.



Giacomo Ferrara, volto noto del cinema, ha interpretato il ruolo di Alberto “Spadino” Anacleti nelle serie TV di grande successo Suburra e Suburræterna, e ha preso parte, tra gli altri, nei film Non mi uccidere, Il permesso – 48 ore fuori, Ghiaccio e Grazie Ragazzi.



Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito web www.centrolucia.it oppure seguire i canali social:

Facebook: Teatro Centrolucia

Instagram: teatrocentrolucia



Per informazioni e prenotazioni: chiamare o inviare un messaggio al 334 6374447 (anche WhatsApp)



Costo biglietti: € 25,00 intero - € 22,00 ridotto (residenti a Botticino, under 13 e over 65)