Botticino: spettacolo "avanzi di Balera"

Debutta al Teatro Centro Lucia la compagnia dei Buonianulla con lo spettacolo “Avanzi di Balera”: una commedia tragicomica, surreale e visionaria che lascerà spazio a risate, divertimento ma sarà da spunto a riflessioni e domande sulla tanto discussa società moderna.

L’ appuntamento per domenica 26 marzo 2023 alle ore 16:00 al Teatro Centro Lucia è con la Compagnia dei Buonianulla che porterà in scena per la prima volta la commedia “Avanzi di Balera”: una commedia tragica, malinconica, divertente, grottesca, surreale e realistica allo stesso tempo.

“Avanzi di Balera”, scritta da Cristiano Liuzzo e diretta da Enrico Allegrini, è la storia di una gloriosa azienda tecnologica -Fonda International- oggi al tracollo, alla mercè dei nuovi proprietari: il Gruppo internazionale Giamaica Lingerie e Burlesque.

In scena sono protagonisti manager e collaboratori che, ormai allo sbando, si trovano ad avere a che fare con personaggi ambigui e paradossali collegati, a modo loro, a quella che sarà la nuova realtà aziendale.

È impossibile cercare un filo logico perché siamo al “si salvi chi può”, alla resa dei conti tra colleghi nell’imminente arrivo dei vertici giamaicani: qualunque frammento di etica umana e professionale in quel che rimane nel desolato open space di Fonda, si sbriciola inesorabilmente trascinando nel precipizio buoni propositi, estetica, sane relazioni, cultura e civiltà.

Il testo, tra assurdità grottesche e profonde malinconie, ci porta in qualche modo a riflettere sulle nostre debolezze, i nostri tic, le nostre convinzioni, i nostri desideri, le possibilità sprecate per una vita migliore e ci fa pensare che spesso il silenzio sia la risposta più umile e razionale che si possa trovare al marasma e alla confusione cui ci sottopone la vita attuale.



Per informazioni: www.centrolucia.it

Per prenotazioni chiamare o inviare un messaggio su WhatsApp al 340 3913752.