Barfly: laboratorio Open Space "Speciale giovani" al Parco Guidi

Barfly, il “Teatro fuori luogo” propone per venerdì 2 luglio, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, il laboratorio open space “Speciale giovani” al Parco Guidi in via Panigada.

L’evento è aperto a tutti, in particolare ai giovani e consiste in uno scambio di pratiche fra la compagnia LibereTrame/Teatro19 e Dogs/Geometria delle Nuvole.

L'iniziativa L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al sito info@teatro19.com oppure al 3358007161.

