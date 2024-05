Archeoteatro 2024: palcoscenici rupestri

Palcoscenici Rupestri Rassegna teatrale di 11 eventi in 5 diversi siti archeologici della Valcamonica (BS), dal 1 giugno al 5 ottobre 2024 La rassegna Dalla Preistoria rivisitata in chiave comica, parodistica e scanzonata (“Sotto Roccia” di Piricò) alla rilettura con linguaggio moderno di miti greci come quelli di Medea, Edipo, Cassandra, Elettra, di personaggi shakesperiani come quelli di Amleto, Riccardo III e le Streghe di Macbeth o della letteratura russa come il “Pazzo” di Gogol (operata da autori contemporanei come Nero, Pruner, Scorzillo, Patarini), il ricco e variegato palinsesto di questi “Palcoscenici Rupestri” prevede ben 11 appuntamenti in 5 differenti luoghi del primo sito Unesco italiano, in Valcamonica, dal 1 giugno al 5 ottobre 2024: un efficace connubio tra siti archeologici di grande importanza collocati in luoghi di straordinaria suggestione paesaggistica e storie e personaggi eterni del mito, del teatro e della letteratura. Un incontro magico, sempre all’imbrunire, tra Natura, Archeologia e Teatro. La direzione artistica della rassegna è stata affidata a Virgilio Patarini e Sergio Scorzillo, che firmano anche alcuni dei testi e delle regie. Tra i protagonisti di una o più delle piece in scena, oltre a Patarini (Pazzo) e Scorzillo (Riccardo III, Macbeth e Edipo), segnaliamo l’attrice milanese Domitilla Colombo (Lady Macbeth, Medea, Elettra), il varesino Alessandro Baito (Amleto), il lodigiano Riccardo Fritz Piricò (il Preistorico di “Sotto Roccia”) e la giovane emergente bresciana Ilaria Marini (Strega, Cassandra, Maggie). L’organizzazione è a cura dell’Associazione Zamenhof Art, in collaborazione con ArchExperience, Reading Gaol e l’Agriturismo Il Viandante. I parchi archeologici coinvolti sono: il Parco di Luine, a Darfo Boario Terme, Il Parco di Sellero, localita Carpene, la Riserva delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo (siti archeologici di Foppe di Nadro, Castello di Cimbergo e Sottolaiolo di Paspardo) Gli organizzatori L’associazione culturale Zamenhof Art nasce nel 2009 raccogliendo l’eredità dell’associazione Apollo e Dioniso, attiva a Milano dal 1999 sia come casa editrice che come gestore di spazi pubblici (dal 1999 al 2002 la Basilica di San Celso a Milano -basilica del Mille non adibita al culto) organizzando e promuovendo un fitto calendario di eventi artistici e culturali: mostre, spettacoli, concerti, conferenze, presentazione di libri in rassegne tematiche multidisciplinari (Russkij Festival, Le donne, i cavalier…, Primavera a San Celso).

E sono proprio queste due caratteristiche, ossia l’utilizzo e la valorizzazione di spazi storici e/o museali e l’organizzazione di rassegne multidisciplinari, entrambe ereditate da Apollo e Dioniso, a caratterizzare anche l’attività di Zamenhof Art, accanto alla gestione temporanea o permanente di spazi museali e gallerie d’arte contemporanea e all’organizzazione di mostre e rassegne itineranti (da Milano a Roma, Venezia, Torino, Ferrara, Lecce, ecc.). Questi i luoghi e gli eventi più rilevanti (mostre, rassegne e festivals): alla Pinacoteca Civica e alla Palazzina Liberty d’ Imperia, nel 2009 “Oltre la realtà” e nel 2010 “Abstract” e “Mimesis”; sempre nel 2010 “Post-Avanguardia” al Castello Estense di Ferrara, al Castello Malaspina di Massa e al Castello di Carlo V di Lecce; al Chiostro di Sant’ Anna, a Ferrara, “Arcaico Contemporaneo” (sezione della V Biennale di Ferrara); al Castello di Carlo V a Lecce, nel 2011: “Orizzonti di attesa”; a Palazzo Guidobono, Tortona (PV), nel 2012,“Labirinti di legno”; al Castello di Carlo V a Lecce, sempre nel 2012, la mostra “Selection Comparaisons – 88 artisti dal Grand Palais di Parigi”, a cura di Izabella Lubiniecka e Virgilio Patarini, sotto l’egida di Paul Alexis, presidente del “Salon Comparaisons” e di “Art en Capital” di Parigi, e con la collaborazione di Michèle Destarac, Jean Jacques Lapoirie, Neuville, Anne Moser e Chantal Roux, catalogo Zamenhof Art; a Palazzo Zenobio a Venezia, nel 2012, la Rassegna “Prospettiva Post-Avanguardia” (30 mostre, oltre 300 artisti, migliaia di opere esposte in 3 mesi, vari spettacoli e concerti), catalogo Zamenhof Art; a Palazzo della Racchetta, Ferrara, dal 2013 al 2015, moltissime mostre e rassegne tra le quali ricordiamo il “Ferrara Art Festival”, con la consulenza e la collaborazione di Jean Jacques Lapoirie, Lyudmila Vasilieva, Marija Voznyuk, e altri (30 mostre, 180 artisti tra italiani e stranieri, 22 serate tra concerti, spettacoli e presentazione di libri: 8000 presenze in 100 giorni), catalogo Editoriale Mondadori; nel Complesso Architettonico Museale “Ricci Oddi” di Piacenza, nel 2014, “Piacenza Art Festival” ; a Castel dell’Ovo, a Napoli, nel 2016, il Progetto “Dramatis Personae”, catalogo Editoriale Giorgio Mondadori. Parallelamente, dal 2008, Zamenhof Art ha gestito in maniera continuativa, nel corso degli anni, quattro gallerie a Milano: l’Atelier Chagall (dal 2003 al 2013), la Galleria Mirò stagione 2005-2006 e la Galleria Zamenhof (dal 2008 al 2013); dal 2019 al 2022 la Vi.P. Gallery Milano (già Atelier Chagall); nella stagione 2013-2014 la Galleria 20 di Torino e nella stagione 2022-2023 la Vi.P. Gallery Venezia. Dal 2015 inoltre Zamenhof Art ha stabilito rapporti di collaborazione stabili e continuativi con altre due gallerie per le quali ha curato e organizzato decine di mostre ed eventi: la Muef Art Gallery di Roma e la Galleria ItinerArte di Venezia (divenuta poi Vi.P. Gallery Venezia). Nel 2018 viene inaugurata la “Vi.P. Gallery Valcamonica”, un grande spazio espositivo (220 metri quadrati di sale oltre ad un giardino per sculture e installazioni di circa 600 metri quadrati). Nel 2020 Zamenhof Art organizza in Valcamonica la prima rassegna intitolata “Set Amò if? Artisti di Brescia e Bergamo: segni e segnali di presenza”.

Dal 2020 co-gestisce con l’associazione ArchExperience il Museo di Nadro e la Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo (BS). Dal maggio 2023 gestisce anche il Museo e il Parco Archeologico di Luine a Darfo Boario Terme (BS) e dal maggio 2024 il Parco Archeologico di Sellero. Tutti e tre i parchi fanno parte del Primo Sito UNESCO italiano. Qui di seguito, per approfondimenti, un link al sito della rassegna e il calendario degli eventi. P