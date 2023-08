Alis Winter Tour: a Montichiari i migliori artisti del circo mondiale

Acclamato dalla critica e già applaudito da oltre 300mila spettatori nel mondo, con innumerevoli sold out, Alis torna in versione Gran Galà con un Winter Tour per la stagione invernale farà tappa al PalaGeorge di Montichiari (Via Giovanni Falcone 24) per la "prima" nazionale in scena il 2 e 3 dicembre prossimo, con due spettacoli il sabato (alle 17 e alle 21) e una replica la domenica (alle 17).

Le Cirque Top Performers

Lo spettacolo è presentato da Le Cirque Top Performers, la più grande compagnia d'Europa, ed è l’occasione per poter finalmente ammirare i migliori artisti al mondo del circo contemporaneo, per la prima volta insieme in uno spettacolo unico. In scena c’è un cast senza precedenti: 24 Top Performers con numeri aerei e a terra strepitosi nelle discipline più emozionanti: acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti.

Sono stati premiati con i riconoscimenti più prestigiosi nei più importanti Festival, Talent TV ed eventi del mondo, tra i quali il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e il Festival Mondial du Cirque de Demain a Parigi.

Il grande spettacolo

Quasi due ore di spettacolo senza interruzioni e senza animali: Alis attende il grande pubblico bresciano tra nuove avventure e nuove meraviglie, emozionanti performance acrobatiche che faranno trattenere il fiato. Un'esperienza unica, un viaggio immaginario indimenticabile e appassionante nelle atmosfere ispirate ad "Alice nel Paese delle Meraviglie" e alla letteratura fantastica dell'Ottocento.

Biglietti già disponibili sul portale ShopToday, al prezzo scontato di 25 euro, settore Tribuna Numerata. Il biglietto d'ingresso è valido esclusivamente per lo spettacolo selezionato in fase di acquisto. Ingresso gratuito per i bimbi fino a 3 anni non compiuti, se tenuti in braccio.