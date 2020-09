Provaglio d'Iseo: Super Spicy Market

Lo spettacolo racconta l’incontro di quattro donne con origini, culture e opinioni politiche diverse, in un supermercato dove una di loro lavora e altre tre fanno la spesa.

Il supermercato, che ha aperto da poco, fa parte di una catena specializzata nella vendita di prodotti culinari della cultura medio-orientale, insomma, un classico “bangla” dell’angolo sotto casa.

Quando in seguito ad un Black-out causato da un calo di corrente, una delle clienti si trova senza portafoglio in borsa, la cassiera decide di chiudere le donne all’interno del negozio per risolvere la cosa tra di loro. Inizia così un gioco di interrogazioni, perquisizioni e testimonianze che porterà le donne a dover interagire, conoscersi ed esporre le proprie debolezze.

Cosa può succedere se tante realtà mute si trovano faccia a faccia in un luogo apolitico, neutrale, franco come può essere un supermercato dove la pasta e il cous-cous convivono nello stesso scaffale? Come reagiscono le nostre donne nel momento in cui devono difendere la propria posizione in una situazione in cui tutte sono colpevoli fino a prova contraria? Come agiscono davanti ad una situazione che potrebbe portarle a un conflitto che trova eco nelle dinamiche sociali esterne al supermercato? Il conflitto è veramente l’unica conseguenza degli incontri/scontri culturali?

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria tramite il sito indicano il NOME e il COGNOME di ciascuno spettatore per cui si desidera prenotare.

È possibile prenotare telefonicamente ai numeri: 030 291592 – 339 291592

La prenotazione è valida fino a 10 minuti prima l’inizio dello spettacolo.