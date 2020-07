Brescia: "Distanti quanto basta (pillole di teatro antivirus)"

Andrà in scena domenica 2 agosto alle 21.15 al Teatro Der Mast di via Giosuè Carducci 17/E (e non a palazzo Broletto come precedentemente comunicato) lo spettacolo “Distanti quanto basta (pillole di teatro antivirus)”.

L’evento fa parte della rassegna organizzata dall’Associazione culturale ContaminAzioni e inserita nel calendario degli eventi “Brescia d’estate – Emozioni dal vivo”.

“Distanti quanto basta (pillole di teatro antivirus)”, rappresentazione di avanspettacolo tra il cinico e l’ironico, esorcizza scherzando la paura del contagio in un’interpretazione moderna e decadente del varietà.

Otto attori propongono una narrazione ispirata ai moderni menestrelli, eredi di una figura, mai estinta, che si è evoluta nel corso dei secoli assumendo differenti nomi e ruoli. Una figura che entra in scena nei momenti in cui pestilenze, guerre e barbarie scuotono gli animi degli uomini obbligandoli a riflettere e a cambiare. In queste fasi il teatro perde utilità e attende il ritorno della vita apparentemente tranquilla per essere ancora sede di divertimento e intrattenimento. In questi momenti diventa protagonista il menestrello.

Informazioni e prenotazioni sul sito www.contaminazioni.net, oppure al numero 333.4697745 dalle 14 alle 18.

Il pubblico sarà distanziato, sarà disponibile il gel disinfettante per le mani, saranno evitati assembramenti e sarà misurata la temperatura del pubblico in ingresso.