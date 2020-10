Tattoo week-end a Chiuduno: si rimanda all'edizione 2021

In seguito al protrarsi delle restrizioni anti-Coronavirus, viene annullata l’edizione autunnale di “Tattoo week-end”. L’iniziativa, prevista sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre a Chiuduno, non si svolgerà: per il pubblico l’appuntamento è per la prossima edizione primaverile già programmata l’1 e 2 maggio 2021.

Si può preannunciare che vi prenderanno parte 180 tatuatori da tutta Italia e 14 birrifici artigianali, non mancherà l’area vintage e il cartellone sarà ricco di spettacoli di balli brasiliani, motocross freestyle e tanto altro ancora. “Siamo molto delusi del fatto di non poter organizzare la convention – spiegano gli organizzatori – ma abbiamo ritenuto che fosse questo il modo migliore di procedere. Le nostre priorità, infatti, sono la salute, il benessere e la sicurezza di tutti i nostri espositori, partecipanti, visitatori e collaboratori. Confermiamo come sempre il nostro massimo impegno per la prossima edizione di Tattoo week-end Chiuduno. Ripartiremo e saremo più forti di prima!”. Guardando al prossimo futuro, infine, gli organizzatori specificano: “Auguriamo a tutti quanti di superare questo momento difficile con positività e speranzosi che presto tutto finirà.Vi ringraziamo per la vostra comprensione e vi aspettiamo carichi alla prossima convention!”.