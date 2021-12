Brescia: inaugurazione studio mercerie

Verrà inaugurato sabato 18 dicembre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, il nuovo spazio di lavoro ed esposizione Studio Mercerie dell'artista Laura Pedizzi. La giornata sarà un'occasione di incontro e confronto con l'artista. Nello Studio, sito a Brescia in via Trieste 17L, saranno esposti una selezione di lavori originali ed alcune stampe serigrafiche realizzate quest'anno a Venezia.

Laura Pedizzi, che ha ricevuto lo scorso anno una menzione d'onore per il prestigioso concurso internacional de pintura homenaje a Rafael Zabaleta Quesada Jaén (Spagna), è stata selezionata nell'anno in corso per la mostra Carta Puebla a Miguealturra (Spagna), nonché per la partecipazione al progetto “la montagna nel cuore e nella penna”. L'artista, mediante un segno misurato e disadorno, genera figure senza volto, dialoganti con uno spazio altro, delineando un’umanità indeterminata, disorientata, ma lasciando sempre intuire un accenno di speranza e rinascita.

Lo Studio Mercerie rimarrà aperto fino al 30 dicembre dal martedì al venerdì con orario 10.00 - 12.00; sabato e domenica 10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00. Dopo tale data lo Studio resta comunque visitabile, con orari che possono variare. L'ingresso è libero.

L’accesso avverrà scaglionato e distanziato secondo il vigente protocollo anticontagio Covid-19 con obbligo di mascherina e Certificazione Verde Covid-19 (Super Green Pass).