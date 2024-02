Al Teatro Grande di Brescia la grande anteprima del tour di Stefano Bollani - Danish Trio

A metà marzo un imperdibile evento con finalità benefica verrà proposto al grande pubblico presso il Teatro Grande di Brescia: con un'esclusiva anteprima del loro amatissimo tour, Stefano Bollani e Danish Trio terranno un intenso concerto nel cuore della città per una serata speciale a supporto di Banco dell'energia.

A2A e la Fondazione Teatro Grande insieme per il Banco dell'energia

A2A e la Fondazione Teatro Grande propongono per il prossimo 15 marzo 2024 un’imperdibile Charity Night con una grande anteprima del tour italiano del Danish Trio, che unisce il pianista di fama internazionale Stefano Bollani e due musicisti di punta della scena scandinava: Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria. Lo spettacolo si terrà presso il Teatro Grande di Brescia in corso Zanardelli 9/A e avrà inizio alle ore 20.

Nei live Bollani, Bodilsen e Lund si uniscono per interpretare, improvvisare e creare momenti unici - in grado di trasmettere agli ascoltatori la felicità di vivere - la musica senza pregiudizi. Senza una scaletta preordinata. Alla base di tutto c’è sempre la gioia di vivere: quella “Gleda” - come la chiamano i norvegesi - che dà il titolo a uno dei più fortunati album del trio.

Biglietti e informazioni utili

La collaborazione per il concerto di marzo nasce all’interno di una partnership consolidata tra la Fondazione Teatro Grande e il gruppo A2A, che è fondatore della fondazione stessa. I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket o direttamente alla biglietteria del Teatro Grande (orario di apertura dal martedì al venerdì: dalle 13.30 alle 18.00; sabato dalle 15.30 alle 19.00). Per info e prenotazioni: 030 2979333 - biglietteria@teatrogrande.it-.

Costo biglietti:

Platea e Palchi I-II-III ordine: 50,00 euro intero;?35,00 euro under 30; 43,00 euro over 65;

50,00 euro intero;?35,00 euro under 30; 43,00 euro over 65; I Galleria e Palchi IV ordine : 40,00 euro intero; 30,00 euro under 30; 34,00 euro over 65;

: 40,00 euro intero; 30,00 euro under 30; 34,00 euro over 65; II Galleria: 35,00 euro intero; 25,00 euro under 30; 30,00 euro over 65.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto al Banco dell’energia, Fondazione creata nel 2016 da A2A e dalle sue Fondazioni, che sostiene le persone in situazioni di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica. Per saperne di più: www.bancodellenergia.it.

Fondazione Banco dell'energia

La Fondazione Banco dell'energia è l’ente filantropico promosso da A2A e dalle sue Fondazioni (AEM, ASM e LGH) nato nel 2016 per aiutare le persone in difficoltà economica e sociale realizzando progetti legati al contrasto della povertà energetica: dal sostegno economico per le bollette di qualsiasi operatore energetico, alla formazione sull’uso consapevole dell’energia, fino a interventi di efficientamento energetico.

Con l’emergenza pandemica e il rincaro delle materie prime, Banco dell’energia ha lanciato e promosso il Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica” a cui hanno aderito ad oggi oltre 70 firmatari (tra aziende, fondazioni, istituti di ricerca, associazioni ed enti) che condividono l’obiettivo di realizzare progetti concreti di sostegno e formazione. Infine, il Banco promuove e coordina interventi strutturali dedicati alle associazioni del Terzo Settore mirati all’efficientamento degli edifici utilizzati per gli scopi sociali e con la promozione di comunità energetiche rinnovabili e solidali. Dalla sua nascita, la Fondazione Banco dell’energia ha aiutato oltre 10mila famiglie.