Apre maxi negozio di sport: ci sarà Sonny Colbrelli all'inaugurazione

Per tutti gli appassionati di ciclismo (e non solo), sale l'attesa per l'apertura del nuovo negozio DF Sport Specialist - Bicimania di Brescia. E il motivo è semplice: nel giorno dell'inaugurazione ci sarà anche il campionissimo nostrano Sonny Colbrelli, il Cobra che quest'anno ha vinto davvero tutto: la Parigi-Roubaix, il campionato europeo e il campionato italiano; scusate se è poco.

L'appuntamento, dunque, è di quelli importanti per gli amanti dell'eterna "due ruote", già pronti con selfie e maglie da farsi autografare. L'inaugurazione è prevista per oggi, venerdì 3 dicembre, al centro commerciale "Nuovo Flaminia" in via Ambrosetti 10 a Brescia (serve il Green Pass, ma ormai è inutile specificarlo). L'apertura ufficiale del negozio, invece, è in programma per il giorno seguente.