Capriano del Colle: spiedo in vigna alla Tenuta La Vigna

Ritorna lo Spiedo in Vigna!

Festeggiamo l'edizione primaverile di Cantine Aperte rinnovando l'appuntamento con il grande classico della cucina bresciana, cucinato come da tradizione da Caffè Floriam Restaurant.



Domenica 29 maggio

? Dalle 12.00 alle 14.00

MENU'

? Antipasto

salame bresciano, scaglie di Grana Padano e pane casareccio



? Spiedo con polenta

mombolini di coppa, mombolini di lonza, costine e coniglio



? 1 bottiglia (per 4 persone)

Rubinera Capriano del Colle Rosso DOC



? Crostata ai frutti rossi

Acqua e Caffè



? 38,00 EURO

MENU BAMBINI

? Antipasto salame bresciano e Grana Padano



? Cotoletta di pollo con patate e polenta



Acqua



? 25,00 EURO

La prenotazione è obbligatoria, entro mercoledì 25 maggio ?



? info@tenutalavigna.it