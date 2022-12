Sta per aprire la pista di pattinaggio (vista lago) più attesa della stagione

Non solo a Brescia, inaugurata da qualche giorno: torna anche a Sirmione la pista di pattinaggio (quasi) vista lago più attesa della stagione. Da sabato 3 dicembre a domenica 8 gennaio la pista sul ghiaccio sarà allestita in Piazza Montemurro a Colombare, aperta tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.

L'uso della pista e il noleggio dei pattini è sempre gratuito, ma è prevista una cauzione di 10 euro per un'ora. Sabato 31 dicembre dalle 22 on air la grande festa di capodanno, con open bar e musica in diretta di Radio Studio Più.