Sirmione, eventi e mercatini di Natale: il programma completo

Tutta Sirmione si prepara a trasformarsi in una grande festa natalizia per cittadini, turisti e visitatori con un ricco programma di eventi ed appuntamenti. Luci, musica, le bancarelle di Natale, intrattenimenti e incontri culturali per tutti i gusti e tutte le fasce d’età riempiranno le giornate delle tradizionali festività di fine anno. Un programma che annovera, accanto a protagonisti d’eccezione del mondo della musica e della cultura, momenti di svago creati anche dai volontari delle associazioni sirmionesi.

1000 LUCI PER FAR SPLENDERE SIRMIONE ANCHE NELLE NOTTI PIÙ LUNGHE

Le principali vie di Sirmione verranno illuminate a festa per accompagnarci nelle notti più lunghe dell’anno, creando un’atmosfera magica e avvolgente che si diffonderà ovunque. Novità assoluta sarà l’illuminazione del Castello Scaligero, realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Lombardia: e dedicata al tema del Turismo delle Radici, progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

MUSICA CHE SCALDA IL CUORE

Il Natale sirmionese porterà tantissima musica in luoghi e forme diverse



Note di Natale

Musica di strada e intrattenimenti nel cuore di Sirmione

Venerdì 8, Sabato 9, Domenica 10, Sabato 16, Domenica 17

Sabato 23, Domenica 24, Martedì 26, Sabato 30, Domenica 31 dicembre 2023

Lunedì 1, Sabato 6, Domenica 7 gennaio 2024

dalle 11:00 alle 16:00

Centro Storico di Sirmione

Buon compleanno Maria!

I Berliner celebrano Maria Callas

Quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker

Garda Lake Music Festival La Divina emozione. Sirmione Callas 21 23

Sabato 9 dicembre, ore 20:30

Chiesa di San Francesco a Colombare

LA PISTA DEL GHIACCIO ED IL MERCATINO DI NATALE

Divertimento e partecipazione per giovani e meno giovani



Pista di Pattinaggio su Ghiaccio

Dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Tutti i giorni, dalle 14:30 alle 19:00

Piazza Montemurro

Capodanno in Piazza

Aspettando il Nuovo Anno con la pista di pattinaggio su ghiaccio

Domenica 31 dicembre, ore 22:00

Piazza Mercato

Mercatino di Natale

Dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

sabato, domenica e festivi, dalle 9:00 alle 21:00

Apertura straordinaria per i bambini, il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia

Piazza Mercato

IL NATALE DELLA CULTURA

Appuntamenti, incontri e presentazioni tra arte, libri e fotografia



Ferite a Morte

Spettacolo teatrale sul femminicidio

scritto e diretto da Serena Dandini, con la collaborazione di Maura Misiti

Sabato 2 dicembre, ore 21:00

Palazzo dei Congressi

Kiss Please

XVI Mostra Collettiva degli Artisti Sirmionesi

Da venerdì 8 dicembre 2023 a domenica 10 marzo 2024

Inaugurazione: giovedì 7 dicembre 2023, ore 18:00

Palazzo Callas Exhibitions

Cerimonia di premiazione del Lake Garda Photo Challenge

e della Sirmione Photo Marathon

Domenica 10 dicembre, ore 10:00

Palazzo dei Congressi

Sirmione Book Club

Appuntamenti natalizi dei 4 gruppi di lettura

Il volto del male

Storie di efferati assassini raccontate da Stefano Nazzi

Venerdì 12 gennaio 2024, ore 20:45

Palazzo dei Congressi

SIRMIONE INSIEME, LA COMUNITÀ SI APRE ALLA FESTA

Musica, teatro e momenti di aggregazione nelle iniziative delle diverse realtà del territorio



Rock on Ice

Concerto della School Band della Scuola Civica di Musica

Domenica 10 dicembre, ore 15:00

Pista di pattinaggio su ghiaccio, Piazza Montemurro

Arriva Santa Lucia!

Martedì 12 dicembre, a partire dal tardo pomeriggio

Oratori di Colombare e di Lugana

Peter Pan

Il musical degli gli alunni della scuola primaria

Sabato 16 dicembre, ore 15:30

Palazzo dei Congressi

Ciak si suona

Concerto della Catullo Sound Orchestra

Domenica 17 dicembre, ore 16:30

Palazzo dei Congressi

Festa di Natale

della Scuola per l’infanzia Durighello

Martedì 19 dicembre, ore 16:00

Palazzo dei Congressi

Festa di Natale

della Scuola per l’Infanzia Giovanni XXIII

Mercoledì 20 dicembre, ore 16:00

Chiesa di Santa Maria di Lugana

Auguri in Musica

a cura della Scuola Civica di Musica di Sirmione

Mercoledì 20 dicembre, ore 11:00

Scuola Secondaria di I grado

Auguri di Natale

della Scuola per l’infanzia Sant’Orsola di Rovizza

Venerdì 22 dicembre, ore 18:00

Palazzo dei Congressi

Festa di Natale per i Giovani della Terza Età

Tombolata, brindisi, buffet, musica e ballo

Venerdì 22 dicembre, ore 15:00

Centro Risorse Sociali, Piazza Virgilio