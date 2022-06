Sarezzo: "Il tuo cuore d'albero"

Una caccia al tesoro per tutta la famiglia tra gli Alberi del Bosco dei Folletti, fino a rintracciare il cuore di ogni bimbo.

Che confusione! Frutto, foglie, rami, fiori e tronco…

Fata Smemorina si è inciampata nelle pozioni di Fata D’Aria: ora tutto è per…aria…

Come faranno i bambini a ritrovare il loro cuore d’albero?

Avrai il cuore del castagno, del carpino, del nocciolo o di chi altro?

Lo saprai solo trovando tutti gli indizi… Segui le indicazioni dell’InvestigaVolpe Rebecca e…buona fortuna!



Programma della giornata

h 10.00 – ARRIVO da Fata Smemorina

h 11.00 – a CACCIA di INDIZI del tuo albero nel Bosco dei Folletti

h 12.00 – PRANZO AL SACCO e giochi d'acqua ( porta costumino ecc)

h 13.30 – il tuo CUORE D’ALBERO e attestato con FOTO

h 14.30 – laboratorio

h 15.00 – FESTA DEI CUORI con bolle giganti di Fata Smemorina

h 16.00 – Saluti e BACI



In caso di brutto tempo l’evento verrà annullato, riceverai conferma!



PRANZO: pranzo al sacco portato da casa.

All’arrivo ogni famiglia riceve uno zainetto contenente le medagliette del loro personaggio CATENA ROSSA, le mappe plastificate dei posti riservati e quelle per la caccia al tesoro, una matita e il quadernetto degli indizi. Mappe e zainetto andranno poi riconsegnati alla fine della giornata.

Animazione di Fata Smemorina con lo spettacolo delle bolle e un regalo dell’Amicizia per i bimbi che hanno trovato il tesoro nascosto.



Una caccia al tesoro per tutta la famiglia, nella natura di CATENA ROSSA.

Scopri come sono pensate le Giornate Famiglia e cosa trovi e non trovi in Catena Rossa

Cose da sapere sulle Giornate in famiglia in Catena Rossa

– Consigliato portare dei teli per chi vuole fare un vero e proprio pic-nic sotto gli alberi, in ogni caso ogni famiglia ha a disposizione il proprio tavolo personale.

– Durante i mesi estivi è consigliato portare costumino e cambio, si fanno i giochi d’acqua!

– Le attività sono pensate e svolte in lingua italiana, se nessun componente della famiglia conosce l’italiano diventa difficile seguire l’attività



Costo ingresso:

– bambini 0/1 anni e diversamente abili: gratis

– bambini 1/3 anni euro 3



– adulti e bambini sopra gli 11 anni euro 8,00