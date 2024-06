Si terrà domenica 2 giugno alle 12.30 all’agriturismo Roccolo, in via Fratelli Venturoli 9 a Bedizzole, la 5^ tappa della seconda edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento Miss Take the Flight 2024. Special guest dell’evento, l’attrice e showgirl umbra Sara Tommasi, conosciuta, oltre che per i suoi film, anche per aver affiancato Paolo Limiti come valletta su Rai 1 e aver lavorato nei programmi tv Paperissima e Quelli che il calcio.



Lo show sarà presentato da Iris Conforti e diversi saranno i volti noti presenti: il Babbo Più Bello d’Italia 2021 Gennaro Leonardi, il regista-attore Virgil Asoltanei del film Leon Legionario, l’attore e regista Tony Morgan e il patron dell’evento Walter Correnti. Presidente di giuria, Gianfranco Ranieri.



Nato nel gennaio 2023, il concorso è rivolto alle donne di tutte età e ha esordito con la prima tappa a Prato, presentata dall’attrice Emanuela Tittocchia. Nelle varie tappe, ha toccato diverse località tra il Nord e il Centro Italia, in particolare Liguria, Toscana Lazio, Veneto e Lombardia. La finale, invece, si terrà il 28 luglio nella stessa località dell’edizione precedente, in piazza a Lido di Camaiore (lo scorso anno al lido c’erano 16 mila persone ad assistere), sempre con la presentazione di Emanuela Tittocchia.