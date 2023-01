Elnòs di Roncadelle: firmacopie dei Santi Francesi, vincitori di X-Factor 2022

I Santi Francesi, vincitori della sedicesima edizione di X Factor Italia, hanno scelto ELNÒS Shopping per presentare il loro nuovo CD “IN FIERI”, uscito il 16 dicembre. Il Meeting Place sarà infatti una delle prime tappe del 2023 dell’Instore Tour del duo canavese composto da Alessandro de Santis e Mario Lorenzo Francese.



Martedì 10 gennaio, dalle ore 18.00, i Santi Francesi incontreranno i loro fan presso lo spazio eventi (al primo piano) per firmare le copie del loro nuovo CD che raccoglie sei tracce, tra cui tre brani con cui il duo si è esibito a X Factor e tre inediti. Non è così male, Il Pagliaccio, Spaccio, Medicine, Un ragazzo di strada (cover) e Creep (cover) sono i brani protagonisti del nuovo CD.



Per partecipare all’evento, da martedì 2 gennaio 2023 sarà possibile ritirare un Pass numerato presso l'Infopoint di ELNÒS Shopping, presentando il CD “In Fieri" e lo scontrino d’acquisto.