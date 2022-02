San Valentino 2022 con "Lago di Garda in Love & Friends"

Le sponde veronesi del Lago di Garda si preparano a celebrare il tradizionale appuntamento con la festa degli innamorati del 14 febbraio con un ricco calendario di eventi. Tra questi spicca sicuramente quello con “Lago di Garda in Love & Friends 2022: Lungolago d'Amore”. Nel pomeriggio di sabato 12 febbraio prossimo, saranno coinvolti i comuni di Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Torri del Benaco, Malcesine e Riva del Garda, con special guest Jesolo e Montagnana. Comune denominatore del tutto sarà ovviamente il tema dell’amore, e in particolare la scoperta dei luoghi più romantici del lago. L’appuntamento verrà anche trasmesso in diretta televisiva in tutto il Veneto (per ulteriori dettagli e per il programma di Lago di Garda in Love clicca QUI).

San Valentino ha inoltre un legame speciale con il lago più grande d’Italia, essendo strettamente legato proprio a uno dei comuni che compongono l’Accordo DMO Lago di Garda, vale a dire Bussolengo. Il Santo degli innamorati è infatti anche il Santo patrono della cittadina del Veronese. Per l’occasione, da sabato 12 a lunedì 14 febbraio Bussolengo sarà animata dalla 311esima Fiera di San Valentino. Durante la tre giorni della manifestazione nella cittadina si susseguiranno numerosi e variegati appuntamenti tra musica, concorsi, incontri, visite, mostre, piatti e peculiarità locali, oltre a mercati e intrattenimento di vario genere (il programma completo degli eventi della Fiera di San Valentino è consultabile QUI).

La campagna di promozione del territorio I Like My Lake è stata lanciata dalla Camera di Commercio di Verona e coinvolge diversi comuni che si affacciano sulla sponda veronese del Lago di Garda e nell’entroterra. I 20 comuni che fanno parte dell’Accordo DMO Lago di Garda sono: Affi, Bardolino, Brenzone sul Garda, Brentino Belluno, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio.



Fonte: Veronasera.it

