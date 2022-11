San Martino della Battaglia: "La corsa per la vita"

Domenica 6 dicembre, a San Martino della Battaglia è in programma "La corsa per la vita", percorso podistico (e ciclistico) organizzato per manifestare contro il progetto che prevede la costruzione della stazione Tav proprio a San Martino della Battaglia. La partenza è in programma alle 9.30 da piazza della Concordia, con arrivo (e ristoro) alle 11 in piazza Malvezzi in centro a Desenzano. Aderiscono all'iniziativa il movimento NO TAV Brescia-Verona, l'associazione "Tavolo ambiente Garda", il comitato di salute pubblica "La corsa per la vita" di Ghedi, il comitato cittadini di Calcinato, l'associazione "Basta Veleni", Legambiente Garda e il comitato Parco Colline Moreniche del Garda.