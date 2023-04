"In Veritas": a San Felice la Giornata dell'olio e dell'olivo

Per il secondo anno consecutivo a San Felice del Benaco si celebra la Giornata dell'olio e dell'olivo: "In Veritas" è in programma domenica 2 aprile alla Cooperativa agricola di San Felice (nota anche come "La Verità") di Via delle Gere, dove si trova il frantoio più grande della Lombardia. La cooperativa, operativa dal 1946, accoglie oggi circa 380 produttori gardesani.

Il programma

La manifestazione aprirà le sue porte dalle 10 alle 18: artigiani del legno d'olivo, produttori di vino e formaggio, cosmetica con olio, laboratori per bambini ed altri espositori faranno da cornice all'iniziativa abbinata a visite al frantoio e degustazioni di olio. Nell'anno di Brescia e Bergamo capitali della Cultura, inoltre, sarà in programma (alle 11) un approfondimento dal titolo "L'olivo e l'olio nell'arte", a cura di Ivana Gianguaiano, restauratrice e storica dell'arte.

Il programma della giornata prevede due aperitivi (alle 12.30 e alle 17), un laboratorio creativo per bambini e ragazzi (alle 15.30), una degustazione guidata di olio e visita al frantoio (alle 16). Ingresso libero, ma prenotazione obbligatoria per gli eventi: per info 0365 62341 oppure oliofelice.com.