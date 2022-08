Salò: fuochi d'artificio

Sarà un giovedì dai mille colori quello in arrivo sull'incantevole golfo di Salò. Alle 23.00, è infatti in programma un grande spettacolo pirotecnico, con i fuochi d'artificio pronti a innalzarsi in cielo e a specchiarsi nelle acque del lago di Garda.

Ma tutta la serata sarà ricca d'incanto. I 'botti' accompagneranno l'evento "Il primo giovedì in jazz", con concerti nel centro storico e sul lungolago; è inoltre prevista l'apertura straordinaria dei negozi dalle 20 alle 24. In caso di pioggia, l’appuntamento sarà rimandato al giovedì successivo.