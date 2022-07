Rivoltella: Zanzanú Fest

Sabato 23 luglio è in arrivo la quarta edizione della Zanzanú Fest, che quest'anno torna nell'anfiteatro di Villa Brunati (Porto di Rivoltella), per festeggiare e sostenere le lotte politiche del lago di Garda. Saranno presenti stand con birre e autoproduzioni locali.

ORE 18 – DIBATTITO

"Chi ci vive la città? Dagli affitti turistici alla 'rigenerazione' dei quartieri", con Marco Alioni, dottorando in sociologia urbana e Federico Prestileo, dottorando in studi urbani e attivista rete SET (Sud Europa di fronte alla Turistificazione). Intervengono Assemblea Sociale per la Casa - Venezia, Associazione via Milano 59 - Brescia.

ORE 20 – CONCERTI

Susannasisuona + Davide Rosa (Indie Rock)

Radio Palinka (Ska)

Dj Set Nic Lah Wiz B2B Dash (Urban Bass)

hosted by Koflah & Gigaman