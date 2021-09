Orario non disponibile

Quando Dal 17/09/2021 al 19/09/2021 Orario non disponibile

Dal 17 al 20 settembre è in arrivo la Sagra di Visano, in onore di San Luigi e della Madonna Addolorata. Tanti gli eventi in programma, con street pizza e stand gastronomico.

