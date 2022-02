Vinokilo Experience: lo street food di Eatinero in trasferta allo Spazio Fase

Sapori (anche) bresciani in trasferta appena oltre confine: durante i tre giorni dell'evento Vinokilo, dal 25 al 27 febbraio allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, il brand Eatinero curerà la proposta enogastronomica allestendo un vero e proprio pop-up restaurant, con immancabile declinazione street food, all'interno dell'iconico format di Vinokilo, che come è noto unisce shopping, talk, entertainment, food&drink per informare, intrattenere e creare esperienze promuovendo però un lifestyle consapevole e in linea con le esigenze ambientali e sociali dei giorni nostri.

I food truck di Eatinero

In tutto saranno tre i food truck selezionati da Eatinero, pronti a servire cibo di strada rigorosamente “espresso”, accompagnato da drink e sfiziosità ogni giorno, dalle 10 alle 21, in un'apposita area al coperto (nel carroponte al piano terra di Spazio Fase) allestita con tavoli, funghi riscaldati, catenarie e musica in sottofondo per un'atmosfera conviviale in pieno Eatinero-style (che ricordiamo è il più importante portale dedicato al cibo di strada su ruote, con ampie fondamenta bresciane).

Nello specifico, i food truck selezionati saranno:

Branchie, che proporrà acqua, bibite e birra e menu Burrito thai (pollo al curry, verdure con salsa thai, arachidi e lime), Burrito pulled pork (pulled pork, cheddar, salsa barbecue, maionese), Burrito chili con carne (chili con carne, fagioli, mais, formaggio, tabasco), Burrito vegetarian (feta, cetrioli, pomodori, humus di ceci);

Barroccio del Mugello, che proporrà vino Chianti, cantucci e vin santo, panino con lampredotto, panini con tagliata di Chianina e scelta di cipolla caramellata, funghi trifolati, salsa di tartufo, peperoni grigliati, bacon affumicato;

Bollicine di Strada, che proporrà spumanti, spritz e pasta.

La collaborazione con Vinokilo

Per la cronaca, la collaborazione con Eatinero è destinata a caratterizzare anche i prossimi eventi Vinokilo: la tre giorni di Spazio Fase si pone infatti come l'ideale anteprima di un nuovo format dinamico, esperienziale e tailor-made che nei prossimi mesi vedrà Eatinero, parallelamente ai vari eventi street food organizzati direttamente, esplorare strade inedite e aprirsi a nuovi target nel contesto di festival musicali, manifestazioni culturali, rassegne tematiche e altro.