Riva del Garda: Sagra Polenta e Mortadella

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

A Riva del Garda, la frazione di Varone è pronta ad ospitare, dopo tre anni di sospensione causa Covid, la sagra che da più di 300 anni conclude, tra musica e folklore, le feste di Carnevale. Si tratta di "Polenta e Mortadella": l'appuntamento è per domenica 26 febbraio, al parcheggio di via Sega di fronte alla scuola materna, dalle 13.30 con il saluto delle autorità ed il via alla distribuzione gratuita di polenta e mortadella.

Per tutta la durata della manifestazione, sarà in funzione un fornitissimo bar ristoro con bevande, panini e "fritole" (frittelle). Inoltre, dalle 14, largo alla musica con l’esibizione de I Vagabondi e del Mystic Owls Duo.

Prosegue dunque la tradizionale con una delle feste popolari più antiche del Nord Italia. Le prime testimonianze risalgono infatti al dicembre del 1708, quando il curato don Gaetano Bertoldi affermava in un documento di essere tenuto – in virtù di un "beneficio" di cui godeva le rendite, conferitogli dalla comunità che ne deteneva lo "Jus Patronatus" – a distribuire nel giorno dell’Annunciata nella chiesa di Santa Maria del Perdono una "soma di pane di frumento, una brenta di vino ed un minale di farina cotta".

In caso di maltempo, la manifestazione sarà spostata a domenica 5 marzo. L'organizzazione è a cura del comitato Polenta e Mortadella di Varone col patrocinio del Comune di Riva del Garda.