Tremosine: le vie del gusto, passeggiata nei vigneti

Passeggiata nei vigneti e attraverso l’oliveto con spiegazione della coltivazione e della produzione a cura del Produttore Roberto. A seguire si raggiunge la sede dell’Azienda Agricola Zanetti, con meravigliosa vista lago. Degustazione di bruschette insaporite con Olio extravergine di oliva Oriane, patè di olive, pomodoro e basilico del nostro orto, insieme a formaggi del Caseificio Alpe del Garda. Il tutto accompagnate dal Vino Bianco Seregol, dal Vino Rosso Oriane DOP, dalla Grappa di vinacce di Oriane, sia Bianca che Barricata, e dalla Grappa Bianca di Seregol.



Visita e Degustazione costo 19€. Per Bambini fino a 5 anni Gratis. Possibilità di Acquisto Diretto Prodotti con sconto 5% riservato ai possessori Welcome Card. Graditi i cani, sempre al guinzaglio e con museruola per specifiche razze.