Tremosine, i sentieri dei sapori 2022: vino

L’iniziativa vuole accompagnare i partecipanti alla scoperta del paesaggio di Tremosine sul Garda attraverso una facile escursione che li porterà all’incontro con un produttore locale, ogni volta diverso, che svelerà i segreti della propria azienda e dei propri prodotti. Dopo una breve visita, il produttore si unirà al gruppo e, insieme, giungerete ad un ristorante di Tremosine che ne esalterà i prodotti con pietanze speciali realizzate per l’occasione. Tutti i percorsi si svolgono su strade e sentieri non impegnativi. Il percorso n°5 presenta un primo tratto ripido con alcune esposizioni, non adatto a chi soffre di vertigini. Le escursioni prevedono l’accompagnamento da parte di una guida abilitata. Vincenzo Dalò | Accompagnatore di Media Montagna www.3mdiscovery.it iscritto con il n. 436 nell’elenco speciale degli Accompagnatori di Media Montagna del Collegio Guide Alpine della Lombardia. La guida parla italiano e inglese. Consigliate scarpe da trekking e abbigliamento comodo. Cani al guinzaglio, con museruola per specifiche razze. La quota prevista per la partecipazione all’evento è pari ad € 30,00 comprensiva di escursione e pranzo. Sconto con Tremosine Welcome Card € 2,00. L’escursione si svolgerà anche in caso di pioggia. In nessun caso sarà possibile il rimborso. Non sono possibili variazioni al menù. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16.00 del giovedì precedente all’evento. I posti sono limitati: minimo 5 partecipanti - massimo 20 partecipanti.

Produttore Azienda Agricola Prione. Ristorante: Enoteca Bistrot DivinAmore

Menù

* Calice vino Rebo

* Guancine di Manzo

al Rebo cotte a bassa

temperatura con carote

insaporite e purè di patate,

pane fatto in casa al Rebo

* Calice Brut Arena

* Panna cotta con geleè al

Pinot Nero

* Acqua, Caffè alla Moka