A Tremosine è in arrivo la "Festa nel Borgo". Il tour gastronomico tra i vicoli del borgo di Pieve è in programma sabato 9 Settembre: i visitatori troveranno alcuni ghiotti piatti tremosinesi, come i salumi e i formaggi dell'Alpe del Garda, la Polenta Cùsa, il Pandolce, ai quali si affiancheranno pietanze gustose ormai di casa, come il pollo crock e il pane con la salamina. Un occhio di riguardo anche per le famiglie e i bambini, per i quali saranno cucinati patatine fritte, hamburger, popcorn e zucchero filato.

Perchè sia una festa di tutti non poteva mancare la musica: due deejay allieteranno le piazze a partire dalle 19 e poi il grande spettacolo di Radio Studio Più, che proporrà "Remember Yesterday" revival anni '70-'80, abbinato a schermi che permetteranno di vedere anche i video musicali abbinati. Gran finale a mezzanotte con i fuochi d'artificio.

Programma:

18.00 – Apertura Casse | Piazza Marconi

19.00 – Apertura Stand Gastronomici | Borgo di Pieve



– Salame e Formaggi dell’Alpe del Garda 4€

– Pane e Salamina|Hamburger + Maionese o Ketchup 4€

– Formagella di Tremosine alla piastra 4€

– Polenta Cùsa 4€

– Patatine Fritte 4€

– Pollo Crock 4€

– Pandolce con Crema|Cioccolato|Miele 3€

– Fagottino di Mele 3€

– Pop corn | Zucchero Filato 1€

– Caramelle gommose 2€

– Acqua 1€

– Birra | Bibite 3€

– Liquori e Grappe 2€

– Gadget Luminous Party 1€

20.00 > 24.00 | Piazza Cozzaglio



Dj set con Luminous Party

– Johnny DJ Lombardi

20.30 > 23.30 | Piazza Marconi



– Radio Studio Più

Dj set + Vocalist | Proiezione Video Musicali

Remember Yesterday ’70-’80