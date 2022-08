Tremosine: festa nel borgo

Una serata organizzata dalla Pro Loco di Tremosine da vivere nel Borgo di Pieve con stand gastronomici per ogni gusto e tanta musica. Sabato 10 Settembre 2022



Programma

18.00 > 20.00 Apertura Cassa ritiro “Prolochini” prenotati | Piazza Marconi



18.30 > 21.00 Apertura Cassa “Prolochini” | Via IV Novembre

18.30 > 23.00 Apertura Cassa “Prolochini” | Piazza Marconi



18.30 > 21.00 Dj set con FM DJ – Francesco Meroni | Piazza Marconi



18.30 Apertura Stand Gastonomici

– Salumi e Formaggi

– Capù di Tremosine

– Acqua, Vino, Birra alla Spina



19.00 Apertura Stand Gastronomici

– Pane e Salamina

– Formaggio alla griglia con pane

– Polenta Cusa



19.00 > 24.00 Dj set con Johnny DJ Lombardi | Piazza Cozzaglio



20.00 Apertura Stand Gastronomici

– Spiedo di Tremosine con Polenta di patate

– Torte & Dolci

– Liquori e Grappe



20.30 Apertura Stand Gadget Luminous Party | Piazza Marconi



21.00 > 24.00

Dj set con Radio Viva FM | Piazza Marconi

Luminous Party | Piazza Marconi & Piazza Cozzaglio



24.00 Chiusura dell’evento con piccolo spettacolo pirotecnico

Gli Stand Gastronomici accettano solo la fantavaluta “Prolochino” che potrà essere acquistata esclusivamente in confezioni da 10 pezzi al controvalore di 10€ presso le casse. Sarà possibile prenotare i “Prolochini” tramite il sito www.tremosinesulgardaeventi.it, sempre in pacchetti da 10 pezzi, e ritirarli alla cassa dedicata dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Al termine della serata i “Prolochini” non potranno essere rimborsati e non avranno validità per le future edizioni dell’evento negli anni a venire. Data l’impossibilità di prevedere l’afflusso di partecipanti all’evento non è possibile indicare l’orario di chiusura dei singoli Stand Gastronomici che potrebbero esaurire le pietanze proposte prima del termine della serata. Sarà possibile l’asporto ma gli appositi contenitori non verranno forniti dall’organizzatore. I gadget per il Luminous Party saranno acquistabili con i “Prolochini” nello Stand dedicato.



In caso di pioggia la manifestazione verrà rinviata al giorno successivo con lo stesso programma.