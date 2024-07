Toscolano Maderno: Festa del Cinghiale

Prezzo non disponibile

Dal 19 al 20 Luglio 2024 a Toscolano Maderno, località Sanico, si terrà la 6ª edizione della Festa del Cinghiale. Due giorni all'insegna del gusto con stand gastronomico che proporrà piatti a base di carne di cinghiale, spiedo, polenta taragna, salamine, patatine, panini con salame e formaggio.

Il programma:

VENERDI 19

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico

Ore 21.00 Musica live in il gruppo The Four Fingers

SABATO 20

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico

Ore 21.00 Musica live karaoke con Peppe Kozz

Ore 23.00 Estrazione sottoscrizione a premi